The Big Bang Theory ufficiale il nuovo spinoff | Stuart protagonista nel multiverso

Preparati a scoprire il nuovo capitolo del multiverso di The Big Bang Theory! Dopo il successo di Young Sheldon e Georgie & Mandy's First Marriage, arriva un terzo spin-off che avrà come protagonista Kevin Sussman, l'inconfondibile Stuart. HBO Max ha ufficializzato questa entusiasmante novità, promettendo di portare sullo schermo un universo ricco di sorprese e risate. La scena è pronta: il futuro del franchise si amplia e invita i fan a vivere nuove avventure insieme ai loro personaggi preferiti...

