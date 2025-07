Texas Trump incontra le famiglie devastate dalle inondazioni | I cuori degli americani sono a pezzi

In un momento di profondo dolore, il presidente Trump si è recato nella contea di Kerr, colpita da devastanti inondazioni che hanno straziato le famiglie e la comunità. Con parole di solidarietà e compassione, ha espresso il suo sostegno a un paese fragile e unito nella sofferenza. Un gesto che rafforza il legame tra leadership e cittadini, ricordando che anche nei momenti più bui, l’umanità può trovare speranza e rinascita.

Il presidente Usa in visita alla contea di Kerr, dove sono morte almeno 121 persone: "Siamo pieni di dolore e angoscia per la perdita di vite umane", ha detto il leader della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Texas, Trump incontra le famiglie "devastate dalle inondazioni" | "I cuori degli americani sono a pezzi"

