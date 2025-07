Terzo caso di maturità senza esame orale in Veneto

In Veneto si apre un nuovo capitolo nel mondo della scuola: per la prima volta, tre studenti hanno conseguito il diploma senza affrontare l’esame orale. Questa novità, raccontata da Il Gazzettino, segna un passo importante nell’evoluzione del sistema educativo locale, offrendo una nuova prospettiva su come valutare il merito e le competenze degli studenti. Ma cosa comporta questa scelta? Scopriamolo insieme.

Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all' esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. E' successo - racconta Il Gazzettino - al liceo classico Canova di Treviso dove un diciottenne è passato all'esame con poco più di 60 su cento. La scelta del giovane trevigiano segue quelle di Gianmaria Favaretto, 19enne studente dello scientifico Fermi di Padova, e di Maddalena Bianchi, studentessa allo scientifico di Belluno. Su queste vicende prende posizione oggi anche la rete degli Studenti Medi del veneto, che in una nota critica l'annuncio del ministro Valditara di voler introdurre la bocciatura in casi simili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terzo caso di maturità senza esame orale in Veneto

In questa notizia si parla di: esame - terzo - caso - orale

Terzo mandato: Ciriani sollecita proposta rapida, preferibile esame parlamentare - Il tema del terzo mandato è al centro di un acceso dibattito politico, con la Lega che spinge per una riforma rapida e un’esame parlamentare urgente.

Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all'esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. E' successo al liceo classico Canova di Treviso dove un diciottenne è passato all'esame con poco più di 60. #ANSA Vai su X

Il caso di Gianmaria, studente 19enne di un liceo di Padova, ha acceso i riflettori sull’esame di maturità e sui suoi meccanismi. Lo studente si è presentato alla prova orale dichiarando “Non entrate, ci metto poco” e rifiutandosi di rispondere alle domande della Vai su Facebook

Terzo caso di maturità senza esame orale in Veneto; Maturità, scena muta all'orale: terzo caso in Veneto; Ancora uno studente che rifiuta l'esame orale della maturità: protesta contro il sistema dei voti.

Terzo caso di maturità senza esame orale in Veneto - Terzo caso in Veneto di uno studente che ha rifiutato di sottoporsi all'esame orale, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. Come scrive ansa.it

Maturità, studente del liceo classico rifiuta di fare l'orale: terzo caso in Veneto - Una volta incassata con gli scritti la certezza matematica del diploma, uno studente di 18 anni del liceo ... Segnala ilmessaggero.it