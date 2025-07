Terza scena muta in Veneto alla Maturità Valditara | ‘Chi non collabora ripete l’anno’

Una nuova scena muta scuote il Veneto alla Maturità 2025, portando a tre i casi registrati finora. Il ministro Valditara reagisce con fermezza, annunciando un cambiamento imminente nelle regole per l’esame di Stato 2026. La tensione si intensifica, mentre studenti e istituzioni riflettono sulle sfide del sistema scolastico; in questo scenario, le decisioni future potrebbero cambiare radicalmente il volto della maturità italiana.

Un nuovo episodio di scena muta alla Maturità 2025 si è verificato in Veneto, portando a tre i casi finora registrati. Il Ministro Valditara interviene con fermezza, annunciando un imminente cambio delle regole per l’esame di Stato 2026. Il terzo caso a Treviso: la protesta contro il sistema scolastico Ancora una volta il Veneto è . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: veneto - scena - muta - maturità

All'enoteca Comunian Vini in scena il concorso mixology Veneto e Trentino-Alto Adige - L’Enoteca Comunian Vini di Padova ospita il Concorso Mixology Veneto e Trentino-Alto Adige, promosso da A.

Maturità, scena muta all'orale: terzo caso in Veneto #maturità #maturità2025 #scenamuta #orale #11luglio Vai su X

Dopo il secondo caso in Veneto di scena muta all'orale della maturità per contestare il sistema dei voti, interviene il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che annuncia: sarà bocciato chi boicotta l'esame di Maturità. Era stata una studentessa Vai su Facebook

Maturità, rifiuta di sostenere l'esame orale: è il terzo caso in Veneto; Scena muta Maturità, terzo caso sempre in Veneto: anche stavolta lo studente riesce comunque a diplomarsi; Scena muta volontaria alla Maturità, terzo caso in Veneto: il gesto di un 18enne al liceo Canova di Treviso.