Terni TFC System lancia il primo modello al mondo di intelligenza artificiale per il controllo delle saldature

Terni TFC System rivoluziona il settore con il lancio del primo modello di intelligenza artificiale al mondo dedicato al controllo delle saldature. Presentato dalla TFC System Srls, questa innovazione brevettata rappresenta un passo avanti cruciale per la qualità e la sicurezza nei processi industriali. Realizzato in collaborazione con esperti internazionali, il nuovo sistema promette di ridefinire gli standard di precisione nel monitoraggio delle saldature a stagno, aprendo nuove frontiere tecnologiche.

È stato presentato dalla TFC System Srls, azienda ternana con sede in via Maestri del Lavoro 20B (Zona Sabbione), un modello di intelligenza artificiale per le analisi delle corrette saldature a stagno. Si tratta del primo modello brevettato nel mondo ed è stato realizzato in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

