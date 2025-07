Terni si fa sul serio per il nucleare in città | Individuazione di un’area per la realizzazione di una mini centrale

Terni si prepara a fare sul serio per il nucleare, con l’individuazione di un’area strategica per la realizzazione di una mini centrale. L’amministrazione comunale punta deciso sulla questione energetica, valorizzando la vocazione industriale della città e sostenendo un futuro più sostenibile e innovativo. La sfida è aperta: Terni vuole scrivere un nuovo capitolo nella sua storia energetica, affrontando con coraggio le sfide del domani.

L’amministrazione comunale di Terni punta seriamente sul tema del nucleare in città. La questione era già stata sollevata in primavera, con una lettera inviata da Palazzo Spada al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in cui si affermava che vista la vocazione industriale di Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - nucleare - città - serio

Terni, la Giunta comunale approva il Dup 2026-28: tra i nuovi focus comunità energetiche, golf a Piediluco ed energia nucleare - La Giunta comunale di Terni ha recentemente approvato il DUP 2026-2028, un documento chiave che traccia le direttrici per lo sviluppo futuro della città.

Sta girando letteralmente questa porcheria con migliaia e migliaia di condivisioni: è del tutto sconcertante il complottismo su un serio problema (il cambiamento climatico / riscaldamento globale) che riguarda l’umanità intera con in gioco il futuro dei nostri figli. Vai su Facebook

Terni, si fa sul serio per il nucleare in città: “Individuazione di un’area per la realizzazione di una mini centrale”; Nucleare, Bandecchi scrive al ministro: «Disponibili a realizzare una centrale a Terni»; Terni, Lo Zoo di Simona colora le città per un mondo migliore.