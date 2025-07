Terni Raffaella Adami nuova Governatrice del Distretto 209 di Inner Wheel | Punto cardine un forum di carattere scientifico

Nel suggestivo scenario del golfo di Napoli, si è svolto il prestigioso ‘Passaggio di collare’ dell’International Inner Wheel, un evento che ha sancito il passaggio di consegne tra le Governatrici uscenti e entranti, tra cui spicca la recente nomina di Raffaella Adami come nuova governatrice del Distretto 209. Un momento di grande importanza, che sottolinea l’impegno e la passione delle donne leader nel mondo del service e della solidarietà. La cerimonia ha rafforzato i legami tra i distretti italiani, aprendo nuove prospettive di collaborazione e sviluppo...

La scenografica cornice del golfo di Napoli ha ospitato il ‘Passaggio di collare’ dell’International Inner Wheel. L’evento svoltosi nei giorni scorsi presso l’hotel Francesco al Monte è stato incentrato sul passaggio di ‘consegne’ tra le Governatrici entranti ed uscenti dei sei Distretti d’Italia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

