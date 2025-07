Terni Marco Iapadre replica a Confartigianato | Nessuno ci può chiedere di stravolgere le normative sugli appalti

Terni, Marco Iapadre replica a Confartigianato: nessuno ci può chiedere di stravolgere le normative sugli appalti. La tensione tra l’amministrazione comunale e l’associazione di categoria si intensifica con una risposta decisa, evidenziando l’intenzione di mantenere le regole attuali. La richiesta di rivedere i ribassi mette in evidenza le sfide di un settore cruciale per lo sviluppo locale. In questo scenario, il confronto si fa sempre più acceso, lasciando aperta la porta a ulteriori chiarimenti e dialoghi.

Botta e risposta a distanza, nel giro di qualche ora, tra la Confartigianato e l’amministrazione comunale e nello specifico l'assessore Marco Iapadre. L’associazione di categoria torna sul tema degli appalti chiedendo alla maggioranza di rivedere i ribassi. In particolare il focus è incentrato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

