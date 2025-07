Terni la segnalazione | Il passaggio pedonale sopra il torrente Serra nel degrado infestato da piante urticanti

Un passaggio pedonale sul torrente Serra a Terni, un tempo funzionale e sicuro, rischia di trasformarsi in un insidia per cittadini e visitatori. Segnalato da una nostra lettrice, il ponte vicino alle Acciaierie appare ormai abbandonato, invaso da piante urticanti e degrado che ne compromettono l’uso. È fondamentale intervenire subito per ripristinare sicurezza e decoro, proteggendo così la passeggiata e la qualità della vita di tutta la comunità ternana.

Una lettrice ha segnalato alla redazione di TerniToday il degrado del ponte pedonale sul torrente Serra vicino all'entrata delle Acciaierie di Terni: "Il passaggio pedonale è infestato da piante urticanti, c'è incuria nella manutenzione del verde tanto che non si riesce quasi più a passare da li. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

