Terni evento ‘Italia Streetbasket Summer’ | Iniziativa in piazza Tacito per garantire assoluta visibilità

Terni si accende di energia e passione con l’evento “Italia Streetbasket Summer” in piazza Tacito, un’occasione imperdibile per gli appassionati di pallacanestro. La manifestazione, parte del prestigioso Estathè Fip Classic, porta sul campo le migliori squadre italiane in una gara emozionante a tre contro tre. Dal 14 al 16 luglio, questa iniziativa, organizzata dalla Union Basket, promette di coinvolgere tutta la città e garantire massima visibilità all’evento, contribuendo a rendere Terni il cuore pulsante del basket estivo.

Una location d’eccezione per ‘Italia Streetbasket Summer’ ossia la manifestazione di pallacanestro ‘Tre contro tre’ rientrante nel Estathè Fip classic. L’evento è in programma a piazza Tacito da lunedì 14 a mercoledì 16 luglio ed è stato organizzato dalla Union Basket in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: evento - italia - streetbasket - summer

Barbie sbarca su Netflix Italia: l’evento streaming più atteso del 2025! - Barbie sbarca su Netflix Italia, e l’attesa è alle stelle! Preparati a tornare a Barbie Land con il film evento del 2025, interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling.

Reggio Calabria sarà ancora una volta protagonista del grande basket con la nuova edizione, la decima, della NTC Summer League, una tre giorni di sport, spettacolo e cultura che trasformerà la città nella capitale italiana del basket 3x3. L’evento, organizzat Vai su Facebook

Grande basket a Reggio Calabria, tutto pronto per la NTC Summer League; Al via la decima edizione della NTC Summer League a Reggio Calabria; Basket. Estathé 3×3 Italia 2025. Sei i tornei nel weekend. Nel Circuito Elite spiccano il “Buzzer Beater” a Pavia e il “Tower Kings” ad Asti.

Grande basket e identità reggina, presentata la X edizione dell’NTC Summer League - Reggio Calabria sarà ancora una volta protagonista del grande basket con la nuova edizione (ormai la decima) della NTC Summer League, una tre giorni di sport, spettacolo e cultura che trasformerà la ... Riporta citynow.it

Grande basket a Reggio Calabria, tutto pronto per la NTC Summer League - Dal 4 al 6 luglio torna all’Arena dello Stretto Ciccio Franco il torneo d’élite riconosciuto dalla Federazione italiana pallacanestro ... Scrive reggiotoday.it