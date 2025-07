Terni crimini e denunce | Ingente traffico di cocaina e aumento di casi di violenza Preoccupano le truffe agli anziani

Il territorio di Terni si confronta con un panorama allarmante tra crimini, traffico di cocaina e episodi di violenza crescente, che minacciano la sicurezza dei cittadini. Durante l’audizione presso la commissione regionale d’inchiesta, il procuratore Andrea Claudiani ha illustrato come queste problematiche siano strettamente collegate alle truffe agli anziani, evidenziando l’urgenza di interventi mirati. La situazione richiede una risposta immediata per tutelare le fasce più vulnerabili e ristabilire la legalità .

Uno scenario tratteggiato nel corso dell'audizione tenutasi presso la commissione regionale d'inchiesta 'Analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose'. Il procuratore della Repubblica Andrea Claudiani ha riferito ai presenti la situazione nel territorio ternano, inerente ai.

Terni, crimini e denunce: “Ingente traffico di cocaina e aumento di casi di violenza. Preoccupano le truffe agli anziani”.

