Terni chiusura Strada di Cospea | Necessità di eseguire un allaccio alla rete del gas ORDINANZA

A Terni, la strada di Cospea sarà temporaneamente chiusa martedì 15 luglio, dalle 9 alle 15, per permettere un importante intervento di allaccio alla rete del gas. Il dirigente Federico Nannurelli ha firmato un’ordinanza urgente, volta a garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti. Di estrema necessità, i lavori sono fondamentali per migliorare il servizio e assicurare la sicurezza dei cittadini. Pertanto, si invitano tutti a pianificare adeguatamente gli spostamenti.

Il dirigente Federico Nannurelli ha firmato un’ordinanza in vigore nella giornata di martedì 15 luglio (dalle 9 alle 15). Vista la necessità di eseguire un allaccio alla rete gas per un edificio in Strada di Cospea si procederà alla chiusura della strada. Lavori: “Di estrema necessità. Pertanto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it