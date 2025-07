Ternana il programma della nuova stagione | primo test probante e novità dal mercato in uscita

La Ternana si prepara ad affrontare la stagione 2025/2026 con entusiasmo e nuove sfide, tra un primo test probante e importanti novità di mercato in uscita. Lunedì 14 luglio, i rossoverdi si raduneranno a Terni, pronti a sottoporsi alle visite mediche e al primo allenamento. La fase iniziale del ritiro si svolgerà negli impianti dell’Antistadio e del Liberati, dando il via a un percorso ricco di aspettative e obiettivi da raggiungere.

Inizia la stagione 20252026 della Ternana. I rossoverdi si raduneranno lunedì 14 luglio in città per sottoporsi alle visite mediche di rito. Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento. La prima fase del ritiro si svolgerà a Terni, utilizzando gli impianti dell'Antistadio e del Liberati.

