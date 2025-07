Teramo celebra il primo bimbo con due mamme | Lega furiosa e tensione

Teramo fa storia, riconoscendo ufficialmente il primo bambino con due mamme in Italia. Un gesto di civiltà che ha suscitato applausi e polemiche, tra tensioni e reazioni contrastanti. La decisione del Comune rappresenta un passo avanti per i diritti civili, ma anche un freno alle opposizioni più rigide. La strada verso l'uguaglianza è ancora lunga, e questa vicenda ne è la prova lampante.

Teramo - Il Comune di Teramo applica la sentenza 682025, riconoscendo ufficialmente un bambino con due mamme, mentre la Lega contesta l’iniziativa come “ideologica”. La municipalità di Teramo ha ufficialmente registrato, nella mattinata del 12?luglio?2025, il primo riconoscimento in Italia di un bambino nato da una coppia di donne, in attuazione della sentenza 682025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’art.?8 della legge 402004 riguardante la PMA eterologa. La cerimonia si è svolta alle 10:00, presso l’ufficio del sindaco Gianguido D’Alberto, con la presenza dell’assessore all’anagrafe Pina Ciammariconi e personale comunale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv