Tentato omicidio a colpi di bastone a Canosa di Puglia terrificante aggressione in strada | 63enne arrestato

Un episodio sconvolgente scuote Canosa di Puglia: un uomo di 63 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e stalking dopo una brutale aggressione a colpi di bastone in strada. Le indagini e le testimonianze hanno svolto un ruolo fondamentale nel delineare il quadro di questa terribile vicenda, che ha lasciato la comunità sotto shock. Una vicenda che ricorda quanto sia importante la tutela della sicurezza e della legalità.

