Tentato furto a San Pietro al Tanagro | ladri messi in fuga dalla proprietaria

Tentato furto in abitazione nella serata di giovedì a San Pietro al Tanagro, in località via Conche. Ignoti hanno cercato di introdursi all’interno di un’abitazione ma, sorpresi dalla reazione della proprietaria, sono stati costretti alla fuga. Secondo quanto emerso, i malviventi sarebbero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

