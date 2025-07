Tentano il furto in casa donna si rifugia in una stanza | salvata dai Vigili del Fuoco

Una notte da brivido a Sant’Apollinare, dove una donna, sorpresa da un furto in casa, si è rifugiata impavidamente in una stanza, trovando poi salvezza grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Un episodio che dimostra ancora una volta il coraggio e la prontezza di chi si impegna per la sicurezza dei cittadini, mettendo fine a una situazione di grande tensione.

Attimi di terrore nella notte tra mercoledì e giovedì a Sant’Apollinare, in via Selvalunga, dove si è verificato un furto con scasso ai danni di un’abitazione abitata da una donna sola. I ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti nell’appartamento, convinti di agire. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

