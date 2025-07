Tentano il furto d' auto ' a spinta' intercettati dalla polizia | malviventi in fuga nel Barese

Tentano un audace furto d'auto a spinta nel cuore del Barese, ma il piano fallisce grazie all’intervento tempestivo della polizia. A Gravina, gli agenti, impegnati in controlli mirati, intercettano un’Audi A6 nera che spingeva un’Audi Q3, tentando di portarla via. La fuga dei malviventi si conclude con un fallimento clamoroso, dimostrando ancora una volta che la sicurezza sul territorio è una priorità.

Tentano il furto di un'Audi Q3 con la tecnica della 'spinta' ma il colpo fallisce grazie all'intervento della polizia. E' accaduto nei giorni scorsi a Gravina, dove gli agenti, impegnati in specifici controlli sul territorio, hanno intercettato un'Audi A6 nera che stava spingendo un'altra vettura. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: tentano - furto - spinta - polizia

Tentano furto in una scuola a Catania: arrestati due minorenni - Due adolescenti, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati a Catania mentre tentavano un furto in una scuola.

| : Il mondo del lavoro sta cambiando profondamente sotto la spinta della quarta rivoluzione industriale. Quali sono le competenze richiest Vai su Facebook

Tentano il furto d'auto 'a spinta', intercettati dalla polizia: malviventi in fuga nel Barese; Provano a rubare auto con tecnica a spinta a Margherita: il furto finisce male; Furto e tentato furto nella zona industriale di Palo del Colle.

Prova a rubare, fermato dalla Polizia. Ci riprova e finisce in ospedale - L'uomo stava provando ad entrare in un locale armato di un tubo metallico per sfondare la porta. Lo riporta rainews.it

Tentano furto auto a spinta ma mezzo è in discesa e si schianta - La Polizia di Genova ha arrestato due uomini di 25 e 29 anni, per furto aggravato in concorso. Da ansa.it