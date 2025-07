Tenta di sgozzare l’ex moglie poi ammazza il suocero con 45 coltellate | la sequenza del video choc dell’omicidio Limido

Un video scioccante e crudo rivela i momenti atroci dell'omicidio di Fabio Limido a Varese, catturando ogni singola sequenza dell'attacco brutale. Durante il processo a Marco Manfrinati, l’ex avvocato accusato di aver compiuto questo orribile gesto, le immagini hanno suscitato un forte impatto emotivo tra presenti e giudici. La narrazione di questa terribile vicenda si fa ancora più intensa e inquietante, lasciando in chi ascolta una domanda: come si può arrivare a tanto?

Varese – Un video drammatico che documenta minuto per minuto l’aggressione mortale del 6 maggio 2024 in via Menotti a Varese è stato proiettato venerdì in aula durante il processo a Marco Manfrinati, l’ex avvocato quarantaduenne accusato dell’ omicidio dell’ex suocero Fabio Limido e del tentato omicidio dell’ ex moglie Lavinia Limido. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, definite dal giudice Andrea Crema come “ad alto peso emotivo”, mostrano la sequenza drammatica dell’aggressione. Nel filmato si vede Manfrinati che aggredisce prima l’ex moglie Lavinia con un coltello, colpendola ripetutamente al volto mentre la donna cerca di fuggire gridando aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tenta di sgozzare l’ex moglie, poi ammazza il suocero con 45 coltellate: la sequenza del video choc dell’omicidio Limido

