Tennis Wimbledon | Sinner è in finale

Domenica si accenderà un'epica battaglia tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due giovani talenti pronti a scrivere una nuova pagina nella storia di Wimbledon. Dopo aver eliminato i giganti del tennis, il brillante altoatesino si prepara a sfidare il favorito spagnolo in una finale che promette spettacolo e adrenalina. Chi conquisterà il celebre trofeo? La risposta arriverà nel cuore di Londra, in quella che si annuncia una sfida memorabile.

19.58 E' ancora Sinner contro Alcaraz. L'altoatesino in semifinale sull'erba di Wimbledon si sbarazza abbastanza facilmente di Novak Djokovic e raggiunge così lo spagnolo Carlos Alcaraz in finale Partita quasi a senso unico quella del n.1 al Mondo contro Djokovic: finisce 63 63 64 (nel 3° e ultimo set l'azzurro era sotto 0-3) in nemmeno 2 ore di gioco (1h53'). Domenica ci sarà così l'ennesima puntata della sfida tra Sinner e Alcaraz, la numero 13. Finora il bilancio è 8-4 in favore dello spagnolo che ha anche vinto gli ultimi 5 incontri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Sinner dominante anche su Djokovic, è in finale a Wimbledon: una durissima lezione di tennis - Il numero 1 del mondo ha battuto tre set a zero Djokovic, domenica affronterà ancora Carlos Alcaraz. Segnala fanpage.it

Wimbledon: Djokovic battuto, Sinner in finale con Alcaraz - Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon, dove affronterà Carlos Alcaraz. Si legge su ansa.it