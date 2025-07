Tennis sotto choc la campionessa uccisa dal padre | il motivo è sconvolgente

Una tragedia sconvolgente scuote il mondo dello sport e non solo: una promettente campionessa di tennis, appena 25 anni, è stata uccisa dal padre in una spirale di violenza familiare. Il motivo dietro questo gesto drammatico è ancora avvolto nel mistero, ma la notizia ha scosso profondamente tutti. La giovane aveva già lasciato un segno nel panorama sportivo nazionale, diventando un faro di speranza per molte giovani atlete. Scopriamo insieme i dettagli di questa tragica vicenda.

A soli 25 anni, la giovane tennista aveva raggiunto importanti traguardi nel panorama sportivo nazionale, diventando una figura di riferimento per molte ragazze desiderose di affermarsi nello sport. La ragazza è stata uccisa da suo padre al culmine di una lunga tensione familiare. L'omicidio si è verificato lo scorso giovedì: il padre, 49 anni, ha colpito la figlia mentre questa si trovava in cucina a preparare il pranzo. Radhika Yadav uccisa dal padre. Il dramma si è consumato a Gurgaon, nell'area metropolitana di Nuova Delhi, dove la giovane atleta, che aveva fondato una accademia di tennis e si era distinta anche come influencer nelle reti sociali, è stata uccisa da suo padre, Deepak Yadav, al culmine di una lunga tensione familiare.

