Tennis Sinner in finale a Wimbledon Djokovic ko in 3 set

Una vittoria storica per Jannik Sinner, che conquista la sua prima finale a Wimbledon con una prestazione da manuale, eliminando il leggendario Novak Djokovic in soli tre set. L’Italia si prepara ad applaudire un talento in crescita, pronto a scrivere un nuovo capitolo nel grande libro del tennis mondiale. La sfida di domenica contro Alcaraz promette emozioni imperdibili: il futuro dello sport è già qui, e il suo nome è Sinner.

Roma, 11 lug. (askanews) – Jannik Sinner in finale a Wimbledon per la prima volta in carriera: con una prestazione al limite della perfezione, il n°1 del mondo ha superato in semifinale il 7 volte campione Novak Djokovic, battuto con i parziali di 6-3, 6-3, 6-4. Alla sua quinta finale Slam della carriera, Jannik affronterà domenica Carlos Alcaraz, nella riedizione di quanto visto un mese fa a Parigi. Sarà il 13° confronto, con lo spagnolo avanti 8-4. Sinner è il 2° italiano in finale a Wimbledon dopo Berrettini nel 2021. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

