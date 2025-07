Tennis primi verdetti nel 6° Memorial Gaio Camporesi al Villa Carpena

Il torneo Tennis Europe Under 12 al Memorial Gaio Camporesi si sta rivelando un palcoscenico di eccellenza, con protagonisti canadesi pronti a lasciare il segno. I primi verdetti emersi già promettono grandi emozioni e sfide avvincenti per il finale di domenica. Chi conquisterà il titolo? Scopriamolo insieme in questa entusiasmante giornata all'insegna del talento e della passione giovanile.

Tre giocatori canadesi, sui quattro impegnati sabato nelle finali, grandi protagonisti nel torneo Tennis Europe Under 12, il memorial “Gaio Camporesi”, alla battute conclusive sui campi del Tennis Villa Carpena di Forlì. Nel maschile finale sabato (dalle 11.30 circa) tra due giocatori canadesi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Domenica si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Tennis Europe Under 12 – 6° Memorial Gaio Camporesi che da lunedì sta animando i campi del nostro Circolo con giovani talenti provenienti da tutto il mondo. #tenniseurope #tenniseuropejuni Vai su Facebook

