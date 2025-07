Tennis Fognini a cuore aperto | Rifarei tutto Ballando? Vediamo

Fabio Fognini, campione di passione e determinazione, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo dopo una carriera ricca di emozioni. A Wimbledon, nel suo ultimo match contro Alcaraz, ha dato tutto, lasciando il cuore in campo. Ora, tra riflessioni e ricordi, si apre un nuovo capitolo. Ma sarĂ davvero un addio o solo un arrivederci? La risposta, come sempre, sarĂ il tempo a svelarlo.

Da qualche giorno ha dato addio al tennis. La racchetta è appesa al chiodo, se la guarderĂ e basta o la riprenderĂ in mano solo il tempo potrĂ dirlo. Intanto, Fabio Fognini ha detto addio al tennis, a Wimbledon dopo una lotta al primo turno contro Carlos Alcaraz, poi persa in cinque set. A Corriere della sera racconta la sua carriera e cosa sta vivendo. L’azzurro, dopo la partita svela: «Due giorni al buio, in silenzio, con la tv spenta. Flavia lavorava in tv, i bimbi erano con i nonni. Ho preso una birretta con Fabio Fognini e gli ho detto che basta, il corpo non ne poteva piĂą: era ora di smettere. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tennis, Fognini a cuore aperto: «Rifarei tutto. Ballando? Vediamo»

