Tennis Alcaraz batte Fritz e vola in finale a Wimbledon

Con la grinta e il talento che lo contraddistinguono, Carlos Alcaraz conquista la finale di Wimbledon per il terzo anno consecutivo, firmando la sua 24ª vittoria consecutiva. Dopo aver battuto Taylor Fritz in una sfida epica, il giovane campione si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storia dello sport. L’emozione è alle stelle: quali sorprese ci riserverà questa finale incandescente?

Roma, 11 lug. (askanews) – Per il terzo anno consecutivo Carlos Alcaraz è in finale a Wimbledon. La 24esima vittoria consecutiva del murciano, tornato all’ultimo atto dei Championships grazie alla vittoria in quattro set sul n. 5 al mondo Taylor Fritz: 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 il punteggio finale in 2 ore e 51 minuti. È stata una partita di qualità, grazie all’alto livello di gioco espresso da entrambi i giocatori. Ancora una volta, però, Alcaraz ha dimostrato di saper alzare l’attenzione e la qualità nei momenti che contano, reagendo anche ai passaggi a vuoto. Alcaraz giocherà la sesta finale Slam in carriera, la 28esima nel circuito maggiore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

