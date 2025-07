Temptation Island Sonia M rifiuta il confronto con Alessio | Non ha pensato al mio dolore

Nel cuore di Temptation Island, Sonia M. sceglie di rifiutare il confronto con Alessio, lasciando tutti senza parole. La sua decisione non solo ha sorpreso il pubblico, ma ha anche acceso molte domande sul loro legame e sui sentimenti nascosti. In un gesto che ha scosso gli spettatori, Alessio ha chiesto di incontrarla, ma la realtà si è rivelata ben diversa da come sperava. Al conduttore ha detto: ...

Sonia M. non ha accettato il falò di confronto con Alessio a Temptation Island, cosa ha detto sul ‘fidanzato’. Il colpo di scena era stato già annunciato e in molti erano curiosi di scoprire cosa sarebbe successo tra Sonia M. e Alessio nella seconda puntata di Temptation Island. Lui dopo aver rifiutato il falò di confronto con la fidanzata ha chiesto di poterla incontrare, le cose però non sono andate come sperava. Al conduttore ha detto: “Non mi sono presentato l’altra volta al confronto chiesto da lei perché ero emotivamente preso e preferivo parlare a mente fredda. Chiedo scusa a tutti quanti voi e a lei. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Temptation Island, Sonia M. rifiuta il confronto con Alessio: “Non ha pensato al mio dolore”

