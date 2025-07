Temptation Island Simone il terrapiattista confessa di aver tradito Sonia | Ho concretizzato alcune fantasie

Simone, il terrapiattista e seduttore convinto, torna a far parlare di sé a Temptation Island. Tra teorie bizzarre e tentazioni irresistibili, il suo mondo si scontra con la realtà della sua relazione con Sonia B. E ora, con un’ammissione scioccante, Simone confessa di aver tradito la compagna, concretizzando alcune fantasie che sembravano impossibili. Ma cosa succederà quando il suo castello di bugie crollerà? La verità sta per emergere in modo clamoroso...

Convinto di poter cambiare i cervelli umani e sedurre chiunque, Simone si mette in mostra al villaggio tra tentatrici e teorie bizzarre. Ma per Sonia B arriva il momento della verità, e il tradimento è servito. Se pensavate di aver visto tutto a Temptation Island, è perché ancora non avevate conosciuto Simone, il personal trainer complottista, sì, perché per lui non solo la Terra è piatta, ma - parole sue - anche la relazione con Sonia B lo è diventata. Ma la sua performance non si è fermata qua. Simone, il Casanova terrapiattista di Temptation Island Il fidanzato di Sonia, tra un affondo ai glutei e un'apologia del maschio alfa, ha esordito con un monologo che avremmo preferito non ascoltare: "L'uomo non è mai andato sulla Luna, i dinosauri non si sono mai estinti, e io . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, Simone il terrapiattista confessa di aver tradito Sonia: “Ho concretizzato alcune fantasie”

In questa notizia si parla di: simone - sonia - temptation - island

Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo - Temptation Island 2025 sta per arrivare, pronto a svelare nuove emozioni e colpi di scena. La prima puntata, in onda il 3 luglio su Canale 5, sarà condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

Tradimenti, lacrime e verità nascoste: Simone e Sarah fanno esplodere Temptation Island 2025. Sonia e Valerio reggeranno il colpo? #TemptationIsland Vai su X

La seconda puntata di Temptation Island?, in onda su Canale 5, si è aperta con la storia di Simone e Sonia B.. Vai su Facebook

Temptation Island 2025: peggio di Alessio poteva esserci solo Simone, il terrapiattista infedele; Temptation Island, Simone il terrapiattista confessa di aver tradito Sonia: “Ho concretizzato alcune fantasie”; Temptation Island 2025, le pagelle: Simone il seduttore terrapiattista, Sonia queen bis.

Chi è Eva Giusti, la tentatrice di Simone a Temptation Island 2025 - Eva Giusti è la tentatrice che nella puntata di Temptation Island 2025 di giovedì 10 luglio 2025 si è avvicinata a Simone, fidanzato di Sonia B da sei anni. Si legge su fanpage.it

Temptation Island 2025, le pagelle: Simone il seduttore terrapiattista, Sonia queen bis - È andata in onda ieri sera la seconda puntata di Temptation Island. Secondo msn.com