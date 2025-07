Temptation Island in onda la stessa sera della Luna del Cervo l'ironia sui social | Non è una coincidenza

Il destino ha deciso di sorprendere ancora una volta: mentre su Canale 5 andava in onda la seconda puntata di Temptation Island 2025, la Luna Piena del Cervo illuminava il cielo, creando un’atmosfera quasi magica. La coincidenza non è passata inosservata sui social, dove gli utenti hanno scherzato sull’ironia del nome e sugli eventi turbolenti tra Denise, Flavio, Sarah e Salvatore. Una serata all’insegna del destino e delle sorprese celestiali. Continua a leggere.

