Temptation Island il super sexy tentatore Flavio Ubirti sul trono di Uomini e Donne?

Scopri il fascino irresistibile di Flavio Ubirti, il super sexy tentatore di Temptation Island, ora protagonista anche di Uomini e Donne. Modello e calciatore proveniente da Figline Valdarno, Flavio ha conquistato il pubblico con il suo sorriso e il suo charme. Dalla seconda puntata, il suo legame con Denise, la fidanzata di Marco Raffelli, aggiunge un tocco di suspense alle sue avventure. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Restate sintonizzati!

Modello e calciatore originario di Figline Valdarno, Flavio Ubirti è uno dei single di Temptation Island e, dalla seconda puntata, anche particolarmente vicino alla fidanzata di Marco Raffelli, Denise.

