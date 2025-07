Temptation Island | Denise sempre più vicina al tentatore Flavio la dura reazione del fidanzato Marco VIDEO

Nel villaggio di Temptation Island, l'inaspettata vicinanza tra Denise e il tentatore Flavio sta scuotendo le fondamenta della relazione con Marco. La reazione del fidanzato è senza mezzi termini: delusione e smarrimento, culminati con un drastico "Non la voglio più". Un episodio che pone al centro il fragile equilibrio tra sentimento e tentazione, lasciando tutti con il fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa succederà dopo questa scottante rivelazione.

Marco spiazzato e destabilizzato dal comportamento assunto dalla sua fidanzata Denise nei confronti del tentatore Flavio nel villaggio di Temptation Island: "Sono deluso, non la voglio più".

