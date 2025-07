Temptation Island ascolti boom | il segreto di Maria De Filippi

Nel mondo della televisione, il trash sembra ormai essere out, ma c'è una sorpresa che smentisce questa tendenza: Temptation Island. Con ascolti da record e share del 29,6%, il reality di Maria De Filippi dimostra che il pubblico desidera ancora emozioni forti e provocazioni. Un vero segreto di successo che fa riflettere su cosa funzioni davvero nel panorama televisivo odierno. E questa volta, il trash non solo funziona, ma conquista i cuori degli italiani.

“Il trash in televisione non funziona”. Questo è il grande mantra che si ripete ormai da qualche anno. Da quando, cioè, gli ascolti dei vari Grande Fratello, La Talpa, The Couple e Isola dei Famosi vanno sempre più giù. E invece c’è qualcuno che il trash lo sa fare e pure bene. E infatti ottiene ascolti da record. Ovviamente stiamo parlando di Temptation Island, che ha fatto registrare il 29,6% di share e una media di 3 milioni e 697mila telespettatori. Temptation Island, seconda coppia: Simone e Sonia B. litigano già nel promo Più del doppio di alcune puntate dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e mediamente il doppio di molte serate del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net