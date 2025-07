Telese ospita La Notte Gialla tra sapori e tradizione

Telese Terme si anima con “La Notte Gialla”, un evento che celebra la ricchezza di sapori, tradizioni e cultura locale. In piazza Minieri, Coldiretti e Campagna Amica portano il meglio dell’agricoltura, dello street food e del folk de I Matesini, creando un’atmosfera unica di festa e convivialità. Un’occasione imperdibile per scoprire l’autenticità del territorio e vivere un’esperienza indimenticabile tra gusto e tradizione. Non mancate!

Comunicato Stampa Coldiretti e Campagna Amica portano in piazza Minieri il mercato agricolo, lo street food e il folk de I Matesini Il Comune di Telese Terme è lieto di annunciare "La Notte Gialla", manifestazione organizzata in collaborazione con Coldiretti .

