' Teheran minaccia di morte la Nobel per la pace Mohammadi'

Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la Pace 2023, si trova nel mirino delle minacce di morte provenienti da Teheran. L'attivista iraniana, paladina dei diritti umani, ha ricevuto avvertimenti tanto diretti quanto inquietanti, portando il Comitato del Nobel a intervenire con urgenza. Una situazione che mette in luce le crescenti tensioni e il clima di intimidazione che grava sui difensori dei diritti in Iran. La comunità internazionale resta in allerta, chiedendo protezione e giustizia.

L'attivista iraniana per i diritti umani Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la Pace nel 2023, ha ricevuto minacce di morte da Teheran. Jorgen Watne Frydnes, il presidente del Comitato del Nobel, ha ricevuto una "telefonata urgente" da Mohammadi, ha fatto sapere lo stesso Comitato del premio. "Il messaggio chiaro, nelle sue stesse parole, è che è "stata minacciata direttamente e indirettamente di 'eliminazione fisica' da agenti del regime'" se non smetterà di sostenere la democrazia e i diritti umani, ha annunciato il comitato che ha conferito il premio all'attivista, più volte imprigionata a causa delle sue iniziative.

Riproponiamo l'appello che alcuni intellettuali iraniani, tra cui le Premio Nobel per la Pace nonché Giuste dell'Umanità onorate da Gariwo, Narges Mohammadi e Shirin Ebadi, hanno diffuso per dire no alla guerra tra Iran e Israele. Il testo è stato pubblicato q Vai su Facebook

