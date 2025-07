tedesca trovata viva dopo 12 giorni da sola nel bush australiano

Una giovane tedesca, Carolina Wilga, 26 anni, è stata trovata viva dopo 12 giorni trascorsi da sola nel remoto bush australiano. Nonostante le sfide e le terribili zanzare, la sua resistenza ha stupito tutti. La polizia sottolinea il suo straordinario coraggio, riconoscendo che la sua testimonianza offrirà preziose intuizioni sull’esperienza vissuta. Carolina Wilga ha dimostrato che anche nelle situazioni più estreme, la forza interiore può emergere sorprendentemente.

Una giovane tedesca, Carolina Wilga, 26 anni, è stata ritrovata viva 12 giorni dopo la sua scomparsa in un remoto bush australiano. La polizia ha riferito che "è stata devastata dalle zanzare. Ha ovviamente vissuto un'esperienza straordinaria, un trauma, e senza dubbio la sua testimonianza dimostrerà il suo coraggio in queste circostanze", ha detto ai giornalisti l'ispettore di polizia dell'Australia Occidentale Martin Glynn. Carolina Wilga ha trascorso due anni viaggiando con lo zaino in spalla in Australia, lavorando di tanto in tanto in siti minerari nell'Australia Occidentale. Ieri la polizia aveva lanciato un appello pubblico per chiedere aiuto nelle ricerche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net