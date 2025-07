Tecnologia autonomia strategica e cultura operativa L’Aeronautica secondo Conserva

L’Aeronautica Militare, sotto la guida di Antonio Conserva, si prepara a un futuro all’insegna di autonomia strategica e innovazione culturale. Durante la sua prima audizione in Senato, il nuovo Capo ha tracciato un percorso di trasformazione profonda, volto a rafforzare la capacità di adattamento in un panorama geopolitico in rapido mutamento. Un’analisi che evidenzia come l’aeronautica si stia evolvendo per garantire sicurezza e sovranità, ponendo le basi per un ruolo sempre più protagonista nello scenario internazionale.

Durante la sua prima audizione in Senato, il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Antonio Conserva, ha delineato le linee direttrici di una trasformazione profonda della Forza Armata, ispirata a una visione ampia, integrata e lungimirante della sicurezza nazionale. Un’analisi articolata, che riconosce la necessità di adattarsi a un contesto geopolitico in costante mutamento, dove la proiezione del potere aerospaziale si configura come fattore decisivo per garantire la stabilità e l’autonomia del Paese. Il generale ha aperto il suo intervento definendo lo scenario attuale come una “policrisi globale, un’interconnessione di sfide che spaziano dai conflitti regionali ad alta intensità – come quello in corso ai confini dell’Europa tra Russia e Ucraina – al terrorismo internazionale che, sebbene mutato, continua a rappresentare una minaccia diffusa”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tecnologia, autonomia strategica e cultura operativa. L’Aeronautica secondo Conserva

