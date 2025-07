Tecnologia arriva l’App per ristrutturare casa in 3D dallo smartphone

Ma ora, grazie a una nuova app che permette di ristrutturare casa in 3D direttamente dallo smartphone, il sogno di trasformare gli spazi diventa più semplice e accessibile che mai. Con questa tecnologia innovativa, puoi visualizzare e pianificare i tuoi interventi in maniera immediata, risparmiando tempo e denaro. È arrivato il momento di rivoluzionare il modo di ristrutturare: scopri come questa app può cambiare il tuo approccio alla casa.

A giudicare dal successo dei programmi tv, comprare e vendere casa non è mai stato così facile, meglio ancora se ready to live ma nella realtà, lontano dalla simpatia di agenti immobiliari diventati ormai famosi, le case spesso lasciano molto a desiderare e, una volta acquistato l’immobile, l’avventura più grande comincia con la ristrutturazione; impegnativa sia in termini di costi sia di tempi. E i conti, purtroppo, non tornano (quasi) mai. Lo sanno bene tre giovani ragazzi italiani, due sono nati a Maratea, la perla del Tirreno incastonata tra il mare e il Cristo Redentore, ed il terzo, giovanissimo, classe’ 2007 a Sorrento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

