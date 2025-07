TecheTeche TopTen con Bianca Guaccero cambia messa in onda la strategia contro la Ruota della Fortuna

TecheTeche TopTen con Bianca Guaccero rivoluziona la sua programmazione, passando da una sola puntata domenicale a una nuova collocazione quotidiana. La strategia della Rai mira a contrastare il ritorno de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, forte del suo successo nell'access prime time di Canale 5. Un cambiamento che promette di tenere alta l'attenzione e coinvolgere ancora di più il pubblico, dimostrando come le dinamiche televisive siano in continua evoluzione. Continua a leggere.

TecheTeche TopTen, lo show condotto da Bianca Guaccero su Rai1, non andrà più in onda solo la domenica, bensì tutta la settimana. Il cambio di programmazione pare sia stato adottato dalla Rai per contrastare il ritorno de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti nell'access prime time di Canale 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it

