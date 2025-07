Teatro San Carlo stop al nuovo polo per gli spettacoli a Vigliena | bocciato dall'Autorità Portuale

Il sogno di un nuovo polo teatrale a Vigliena si infrange, dopo che l’Autorità Portuale ha imposto lo stop agli spettacoli del Teatro San Carlo, ritenendo le attività non conformi alle funzioni portuali. La decisione ha generato sconcerto e richiama l’attenzione su un progetto che rischia di essere compromesso. Il consigliere Catello Maresca chiede ora chiarimenti urgenti: cosa riserva il futuro per la cultura e lo spettacolo in questa zona?

L'Autorità Portuale scrive a sindaco e Polizia Locale: "Stop agli spettacoli del San Carlo al Porto di Vigliena. Attività non conforme alle specifiche funzioni portuali". Il consigliere Catello Maresca: "Subito chiarimenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sono settimane che noi di MOW ve ne parliamo e ora arriva la Commissione Trasparenza del Comune di Napoli: si affronterà il caso del Teatro San Carlo. Convocati il sindaco Gaetano Manfredi e la Direttrice Generale Emmanuela Spedaliere, al centro delle Vai su Facebook

