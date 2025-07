Teatro in piazza con il Festival Jovinelli

Dal 10 al 13 luglio 2025, la suggestiva piazza Santo Stefano Menecillo di Caiazzo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la XVII edizione del Festival Jovinelli. Un evento imperdibile che unisce teatro, cultura e arte, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con realtà locali appassionate. L’ingresso è libero, offrendo a tutti l’opportunità di vivere momenti straordinari sotto le stelle. Non perdete questa magica occasione di condividere emozioni e spettacoli unici.

