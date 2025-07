Te le do io le bollicine migliaia di persone al Nabilah celebrano Napoli Capitale del Vino

Te le do io le bollicine! Migliaia di persone al Nabilah hanno trasformato Napoli in una vera e propria capitale del vino, celebrando con passione e gusto l’eccellenza enologica. La XV edizione dell’evento di AIS Napoli ha superato ogni aspettativa, unendo cultura, convivialità e un entusiasmo contagioso. Un successo che testimonia come Napoli si confermi sempre più come il cuore pulsante degli appassionati di vino. La festa continua, e la passione non si ferma mai!

La XV edizione dell’evento estivo di AIS Napoli si chiude con un successo straordinario. Una folla record ha partecipato non solo per festeggiare i neodiplomati sommelier, ma per scoprire e approfondire la cultura del vino guidata dagli esperti dell’Associazione. Un successo che ha superato ogni aspettativa, consacrando Napoli come autentica capitale degli appassionati del vino. La quindicesima edizione di “Te le do io le bollicine”, l’evento-simbolo dell’estate firmato Ais Napoli, ha illuminato la notte di lunedì 7 luglio richiamando migliaia di persone nella splendida cornice del Nabilah di Bacoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

