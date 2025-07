Taste Pmi dei settori food&tourism | 750mila euro per progetti collaborativi

Sei un'azienda nel settore food & tourism pronta a innovare? La Commissione Europea mette a disposizione 750mila euro con il bando Taste – Transformative Approaches for Sustainable Food in Tourism, dedicato alle PMI che vogliono portare la sostenibilità e la digitalizzazione nel cuore dell'esperienza turistica. Questa è un'opportunità unica per sviluppare progetti collaborativi d'impatto.

È aperto il bando Taste – Transformative Approaches for Sustainable Food in Tourism, finanziato nell’ambito del programma SMP-COSME-2023-TOURSME-01 della Commissione europea, e dedicato alle PMI turistiche attive nell’ambito food & tourism. L’iniziativa mira a sostenere progetti collaborativi che promuovano la transizione sostenibile, digitale e resiliente dell’ecosistema turistico, attraverso l’innovazione alimentare. Il bando dispone di un budget complessivo di 750.000 euro per finanziare almeno 40 progetti collaborativi, che coinvolgeranno un minimo di 80 organizzazioni. Ogni progetto selezionato riceverà: 15. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sei una PMI attiva nel l turismo enogastronomico? Il momento giusto per innovare è adesso! Il progetto europeo TASTE Project (Transformative approaches for sustainable food in tourism) ha lanciato il suo bando "Go Green, Get Digital, Be Resilient"

TASTE - Bando Go Green, Get Digital, Be Resilient - Scadenza: 2 settembre 2025

