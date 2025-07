Taremi Inter nerazzurri disposti a perderlo a zero | ci sono quattro club

Il futuro di Mehdi Taremi all'Inter è appeso a un filo: il club sembra disposto a lasciarlo partire a parametro zero, mentre quattro squadre italiane e straniere si fanno avanti. Dopo una prima stagione sotto le aspettative, l'attaccante iraniano potrebbe lasciare Milano senza costi di riscatto, aprendo scenari di mercato sorprendenti. Ma cosa c’è dietro questa decisione? E quali sono le opportunità per lui e per i club interessati? Resta con noi per scoprirlo.

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. Mehdi Taremi potrebbe essere pronto a lasciare l' Inter, con il club che non sembra più intenzionato a puntare su di lui per la stagione 20252026. L'attaccante iraniano, bloccato in Iran a causa della guerra, ha visto il suo futuro in nerazzurro diventare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Taremi potrebbe rientrare in Italia solo per fare le valigie, pronto a partire per una nuova avventura, con l'Inter che sarebbe disposta a cederlo pur senza guadagnare nulla dal suo cartellino, a patto di liberarsi di un pesante ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2027.

