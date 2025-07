Taremi Inter l’iraniano resta in uscita | l’obiettivo è chiaro

L'Inter si prepara a un cambio strategico nel reparto offensivo, con Mehdi Taremi in uscita dopo una stagione sotto le aspettative. Il club nerazzurro punta a rinnovare e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione 2025/2026, e l’attaccante iraniano sembra essere il primo a lasciare Milano. Tutti i dettagli e le potenziali destinazioni di Taremi rendono questa operazione uno degli argomenti più caldi del mercato estivo.

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter sta pianificando un importante cambiamento nel reparto offensivo in vista della stagione 20252026. Come riportato dal Libero, il club nerazzurro è pronto a cedere Mehdi Taremi dopo una stagione che non ha soddisfatto appieno le aspettative. Nonostante le buone premesse iniziali, il centravanti iraniano non è riuscito a fare la differenza come ci si aspettava, e l’Inter è intenzionata a liberarsi di lui per fare spazio a un attaccante che possa meglio adattarsi al gioco fluido e dinamico di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, l’iraniano resta in uscita: l’obiettivo è chiaro

In questa notizia si parla di: inter - taremi - iraniano - resta

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

FCIN - L’#Inter è disposta a cedere #Taremi solo a titolo definitivo, la richiesta è di 10 mln! L’iraniano resta sul taccuino di qualche squadra di premier, più staccato il Besiktas, un intermediario che lavora in Turchia e medio oriente si è informato sulla sua situaz Vai su Facebook

FCIN - L’#Inter è disposta a cedere #Taremi solo a titolo definitivo, la richiesta è di 10 mln! L’iraniano resta sul taccuino di qualche squadra di premier, più staccato il Besiktas, un intermediario che lavora in Turchia e medio oriente si è informato sulla sua situaz Vai su X

Inter, Taremi resta bloccato in Iran a causa del conflitto con Israele: niente Mondiale; Inter, il calciatore iraniano Taremi bloccato a Teheran: non può andare negli Usa a causa della guerra; Taremi resta bloccato in Iran: l'attaccante dell'Inter non potrà partecipare al Mondiale per Club.

Inter, per l’attacco Taremi l’ago della bilancia. “E se partisse Thuram Marotta su due big” - In attacco l'Inter potrebbe inserire una pedina, ma tutto dipende dal futuro dell'iraniano. Si legge su fcinter1908.it

Mercato Inter, Taremi ai saluti: quattro club in pressing sull’iraniano - Mehdi Taremi si prepara per i saluti: ci sono due club sulle tracce dell’attaccante nerazzurro. spaziointer.it scrive