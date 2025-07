Taremi Inter l’attaccante nerazzurro offerto al Fenerbache in Turchia | tutte le novità sul centravanti iraniano

Taremi Inter, l’attaccante iraniano, potrebbe essere sul punto di lasciare Milano e approdare al Fenerbahçe in Turchia. Dopo un percorso altalenante con i nerazzurri, il centravanti del Porto sembra ormai pronto a cambiare maglia, portando nuove sfide e opportunità. Ma quali sono le ultime novità sul suo futuro e sulle trattative in corso? Scopriamo insieme gli aggiornamenti più recenti su questa intricata vicenda di mercato.

Taremi Inter, l’attaccante iraniano pronto a lasciare il capoluogo lombardo? Le ultime sull’ex centravanti del Porto e sul proprio futuro in Europa. Il percorso di Taremi Inter è stato di sicuro inaspettato ed al di sotto delle aspettative. I nerazzurri hanno creduto molto nel centravanti iraniano che però non è riuscito ad esprimersi adeguatamene in Serie A. Nonostante il suo recente arrivo a Milano, Mehdi Taremi potrebbe già cambiare maglia. L’attaccante iraniano, classe 1992, è stato offerto al Fenerbahçe dal suo agente, come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu. La notizia conferma le voci che da giorni circolano attorno al futuro incerto dell’ex Porto, che avrebbe dovuto iniziare la nuova stagione con l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, l’attaccante nerazzurro offerto al Fenerbache in Turchia: tutte le novità sul centravanti iraniano

