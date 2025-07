Taremi Inter i nerazzurri puntano a questa cifra | può sbloccare il colpo in attacco la situazione

L’Inter punta a chiudere rapidamente la cessione di Mehdi Taremi, con una richiesta che si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro. Dopo una prima stagione deludente, il club nerazzurro è determinato a sbloccare il colpo in attacco e a riorganizzare il reparto offensivo. La situazione è in fermento: tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante iraniano sono ancora da definire, ma le trattative sono ormai in dirittura d’arrivo.

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter è pronta a salutare Mehdi Taremi, come confermato dal Corriere dello Sport. L’attaccante iraniano, che era arrivato nell’estate del 2024 dal Porto con grandi aspettative, non è riuscito a soddisfare appieno le richieste del club e ora la sua cessione sembra imminente. La dirigenza nerazzurra spera di raccogliere una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro dalla vendita di Taremi, una somma che permetterebbe al club di fare spazio in rosa e di avere le risorse necessarie per tesserare un giocatore con caratteristiche diverse, in grado di portare più dinamismo e versatilità all’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com