Taranto si prepara ad accogliere la Milano – Taranto

Taranto si prepara a vivere un weekend di emozioni con la Milano-Taranto, l’evento che unisce passione e storia su due ruote. Sabato 12 luglio, i motori si accenderanno sul Lungomare, mentre concorrenti in moto d’epoca arriveranno per celebrare il loro viaggio epico. Un’occasione unica per conoscere la città e assaporare l’ospitalità tarantina, che si conferma cuore pulsante di questa storica manifestazione...

Tarantini Time Quotidiano Sabato 12 luglio i concorrenti della Milano Taranto, partiti dal capoluogo lombardo a bordo delle loro moto storiche, taglieranno il traguardo sul Lungomare di Taranto, per poi schierarsi sulla Rotonda Marinai d’Italia, dove sarà offerto loro un rinfresco, offerto da alcune aziende locali. Da qualche anno, grazie al lavoro del Lambretta Club Taranto, la manifestazione: concorrenti e staff, si ferma nella nostra città, ospite di una struttura ricettiva locale, dove in serata ci saranno le premiazioni e la cena di gala. Sul palco, allestito sulla Rotonda, invece, sarà consegnata la Coppa Mario De Introna, al concorrente più anziano giunto al traguardo, trofeo messo a disposizione dal Lambretta Club Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto si prepara ad accogliere la Milano – Taranto

