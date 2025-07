Tangenti per appalti tra Caserta e Napoli undici indagati

Un’ondata di inchieste scuote il mondo degli appalti tra Caserta e Napoli, con undici persone sotto indagine per tangenti e corruzione. L’ombra di denaro illecito aleggia su operazioni che coinvolgono la gestione dei rifiuti e appalti pubblici, mettendo in luce un sistema torbido e complesso. La vicenda si infittisce, rivelando come il malaffare possa infiltrarsi anche negli affari apparentemente più semplici. Un caso che mette in discussione la trasparenza e l’etica delle amministrazioni locali.

Nell'inchiesta odierna, i due imprenditori sono accusati di aver dato a De Rosa nell'ottobre 2024, con la complicità di un altro imprenditore indagato, Gennaro Polverino, la somma in contanti di 3mila euro affinché la consegnasse a Virno; in gioco c'era l'affidamento del servizio raccolta rifiuti a Teverola, prima concesso e poi revocato, ma anche altri lavori di rimozione rifiuti in determinate zone del comune effettivamente concessi a Polverino e alla sua società For.Eco di Ceccano (Frosinone). Altri episodi contestati riguardano l'imprenditore indagato Ivano Balestriere, titolare della Isvec, azienda di rifiuti che ha lavorato nel settore della raccolta fino a qualche mese fa anche a Caserta.

