Tamponamento tra sei auto in A1 disagi al traffico

Un incidente coinvolgente sei auto sulla A1, all’altezza di Pontenure, ha causato forti disagi al traffico nella serata di venerdì 11 luglio. La collisione, avvenuta nel tratto sud in direzione Bologna, ha richiesto l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, che si sono prontamente mobilitati per assistere i feriti. La sicurezza e la fluidità della viabilità sono al centro delle priorità: scopriamo insieme i dettagli di questa lunga serata di emergenza.

Nella serata di venerdì 11 luglio si è verificato un tamponamento tra sei auto sull’Autostrada del Sole. L’incidente è avvenuto in A1, all’altezza di Pontenure, al chilometro 65 sud, in direzione Bologna. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 con l’auto infermieristica e con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

