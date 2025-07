SWITCH TotalSMS-NX 1.00 | Un Emulatore Semplice per Sega Master System Game Gear e SG-1000!

Scopri TotalSMS-NX 1.0.0, l’emulatore semplice e potente per Nintendo Switch che ti permette di rivivere i classici di Sega Master System, Game Gear e SG-1000! Con questa nuova versione, l’esperienza diventa ancora più fluida e compatibile, grazie all’aggiornamento del core e alle ottimizzazioni di compatibilità. Pronto a immergerti nel passato videoludico con facilità? La nostalgia è a portata di mano—non perdere questa imperdibile release!

Finalmente disponibile la versione 1.0.0 di TotalSMS-NX, l’emulatore leggero e intuitivo per Nintendo Switch che ti permette di rivivere i classici di Sega Master System, Game Gear e SG-1000! Questa nuova release include importanti miglioramenti, tra cui un aggiornamento del core e una correzione relativa a libpatch, che risolve problemi di compatibilità con CMake. Novità nella versione 1.0.0. Aggiornamento del core per una maggiore stabilità e prestazioni.. Fix per libpatch, che corregge problemi legati alla versione di CMake.. Miglioramenti generali all’emulazione.. Come scaricare e installare. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net