Svolta nel delitto di Garlasco trovato Dna maschile ignoto sul corpo di Chiara Poggi | omicidio riscritto o prova contaminata?

Una svolta sorprendente scuote il caso di Garlasco: un DNA maschile ignoto è stato trovato sul corpo di Chiara Poggi, aprendo nuovi interrogativi sulla versione ufficiale. Quel campione, rimasto in un cassetto per 18 anni e mai analizzato, potrebbe cambiare le carte in tavola. La scoperta, ancora da confermare, mette in discussione le conclusioni precedenti e promette di rinnovare l’intera vicenda. La verità sta emergendo, ma quali saranno ora i suoi sviluppi?

Pavia – Un nuovo clamoroso elemento potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco. I periti nominati dal Tribunale di Pavia avrebbero identificato tracce di Dna maschile su un tampone orale di Chiara Poggi che per 18 anni è rimasto in un cassetto, mai sottoposto ad analisi. In base al confronto preliminare – che va preso con cautela – quella traccia non appartiene né ad Alberto Stasi, l’ex fidanzato condannato in via definitiva per l’omicidio, né ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Secondo quanto si apprende dai consulenti delle parti, l’esame verrà però ripetuto: sia perché la quantità di profilo genetico sarebbe minima, sia perché non è escluso che si possa trattare di una contaminazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svolta nel delitto di Garlasco, trovato Dna maschile “ignoto” sul corpo di Chiara Poggi: omicidio riscritto o prova contaminata?

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - maschile - chiara

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

“Il dna di un uomo non identificato sul tampone orale di Chiara Poggi”: gli ultimi test scientifici sul delitto di Garlasco Vai su X

Delitto di Garlasco, il dna sulla spazzatura è di Chiara Poggi e Alberto Stasi #LaVitaInDiretta Vai su Facebook

“Il dna di un uomo non identificato sul tampone orale di Chiara Poggi”: gli ultimi test…; Svolta nel delitto di Garlasco, trovato Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi: è la prova di più persone sulla scena del crimine?; Garlasco, la svolta: nella bocca di Chiara Poggi il Dna di un uomo ignoto. Il tampone mai analizzato in 18 ann.

Svolta nel delitto di Garlasco, trovato Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara Poggi: è la prova di più persone sulla scena? - I risultati preliminari del tampone orale raccolto nel 2007 e mai analizzato fino ad oggi: la traccia non è né di Andrea Sempio né di Alberto Stasi ... Secondo msn.com

Garlasco, nuova svolta nel caso Poggi: Dna maschile ignoto trovato nella bocca di Chiara - Trovato un profilo genetico maschile sconosciuto nel tampone orale mai analizzato prima: non appartiene né a Stasi né a Sempio. Segnala panorama.it